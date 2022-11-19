В Татарстане сегодня метель, сильный ветер и до -5 градусов

В Татарстане сегодня, 19 ноября, облачная погода. В республике пройдет снег, мокрый снег, местами сильный. Местами ожидается метель и гололед, сообщили в Гидрометцентре по региону.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывами сильный до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.

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Маргарита Головатенко