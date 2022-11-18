В Татарстане спасли косулю, которая застряла в заборе кладбища

Сотрудники межрайонного отдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам по Алексеевскому району спасли косулю, которая застряла в заборе кладбища. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Сообщение поступило от местного охотника. Он рассказал, что в заборе кладбища на окраине Алексеевского застряла косуля, — рассказал начальник межрайонного отдела Сергей Самсонов.

Уточняется, что сейчас здоровью животного ничего не угрожает. Его выпустили в одном из лесов района.

Фото: pxhere.com

В 2020 году в Бугульме спасли самку лося, которая упала в водопропускной канал Карабашского водохранилища. Животное вытащили и отпустили на волю.

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Максим Кокунин