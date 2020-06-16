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Происшествия

В Бугульме из водопропускного канала вытащили лосиху

17:41, 16.06.2020
В Бугульме из водопропускного канала вытащили лосиху
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Бугульме спасли самку лося, которая упала в водопропускной канал Карабашского водохранилища. Животное вернули в дикую природу.

Лосиху увидел охотничий инспектор, егерь Бугульминского охотхозяйства Илфат Рахимов рано утром.

Животное вытащили из канала и отпустили на волю, сейчас жизни и здоровью лосихи ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

В конце мая в Кукморском районе Татарстана лось застрял в заборе. По словам очевидцев, животное хотело перепрыгнуть забор, но у него не получилось.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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