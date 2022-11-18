Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин пропустит заседание парламента из-за простуды
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин пропустит 37-е заседание парламента, на котором планируется принять бюджет республики на 2023-2025 годы, из-за простуды. Об этом сообщил зампредседателя Юрий Камалтынов.
Вице-спикер сам проведет заседание.
— В связи с простудным заболеванием Фарид Хайруллович [председатель Государственного Совета Татарстана] попросил меня провести заседание, — сообщил депутатам Камалтынов.
Консолидированный бюджет Татарстана на 2023 год прогнозируется таким: доходы — 394,4 млрд рублей, расходы — 421,5 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым