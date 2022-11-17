Байден выразил готовность взаимодействовать с Республиканской партией

Президент США Джо Байден поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства в Палате представителей Конгресса США, а также заявил о готовности взаимодействовать с ними, сообщает ТАСС.

— Я поздравляю лидера [республиканцев в нижней палате Кевина, — прим. ред.] Маккарти с получением большинства, — сказано в письменном заявлении президента Америки. Он также заверил, что «готов работать с республиканцами Палаты представителей над достижением результатов во благо» граждан США.



Фото: pxhere.com

Байден считает, что прошедшие на той неделе промежуточные выборы «показали силу и устойчивость американской демократии». Было такое продемонстрировано «решительное неприятие политического насилия, запугивания и тех, кто отрицает [итоги] выборов. Было решительно заявлено, что в Америке преобладает воля народа», — заключил глава государства.

Байден также отметил: «Будущее слишком многообещающе, чтобы ввязываться в политическую войну. <...> [Американцы] хотят, чтобы мы были сосредоточены на вопросах, которые важны для них и делают их жизнь лучше. И я буду работать с кем угодно — республиканцем или демократом, — кто хочет работать со мной над достижением результатов для них», — подытожил президент.



Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября, а закончились — 9 ноября. Подсчет голосов продолжается, однако, согласно предварительным данным газеты The New York Times, республиканцы займут не менее 168 мест в Палате представителей, а демократы — 114. В Сенате демократы гарантировали себе 45 мест, республиканцы — 46.



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Хакимова Илина