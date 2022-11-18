Верховный суд Татарстана оценит законность заочного ареста олигарха Коломойского

Сегодня Верховный суд РТ рассмотрит жалобу на заочный арест по делу о присвоении 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Жалобу в защиту олигарха, гражданина Украины и Израиля Игоря Коломойского подал казанский адвокат, уточняет журналист «Реального времени».



Напомним, 2 ноября Вахитовский суд Казани по ходатайству следователей ГСУ МВД Татарстана санкционировал заочный арест для бизнесменов Коломойского и Геннадия Боголюбова, постановив взять их под стражу с момента экстрадиции на территорию РФ. Днем позже такая же мера пресечения была избрана еще для двух фигурантов уголовного дела.

Всем четверым уже предъявлено заочное обвинение в организации преступного сообщества и хищении нефти в особо крупном размере (ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, украинский бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины.

Через несколько дней после заочного ареста власти Украины приняли решение о национализации «Укрнафты» и «Укртатнафты» — доли Коломойского в этих компаниях