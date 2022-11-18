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Тарантино планирует в следующем году снять сериал

03:41, 18.11.2022
Тарантино планирует в следующем году снять сериал
Фото: flickr.com

Квентин Тарантино — американский кинорежиссер сообщил, что у него есть планы вернуться на телевидение, чтобы снять сериал в 2023 году, этой информацией делится Variety.

Тем не менее режиссер не спешил откровенничать ни с сюжетом, ни с кастом, ни с какими-либо другими подробностями. Тарантино уже работал на телевидении, сняв в 2005 году два эпизода сериала «C.S.I.: Место преступления».

Тарантино только рассказал, что всего в предстоящем сериале планируется восемь эпизодов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

От Тарантино до «Игры в кальмара»: почему так много людей наслаждаются насилием на экране? Социолог Саймон Маккарти-Джонс (Тринити-колледж, Дублин) размышляет об этом в своей авторской колонке для The Conversation, а мы представляем своим читателям перевод этого текста. Отметим, что в современную эпоху Квентин Тарантино считает: «В кино насилие — это круто. Мне это нравится».

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Илина Хакимова
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