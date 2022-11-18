Финансист Тараповский рассказал, что большинство покинувших Россию оказались без серьезных сбережений

Большая часть россиян, покинувших страну с конца сентября, остались без серьезных сбережений, рассказал «Газете.Ru» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.



По его словам, надежную финансовую подушку безопасности имеют лишь 30% из числа покинувших страну. Остальные 70% — в зоне риска.

Эксперт рассказал, что из 70% каждый пятый не имеет существенных сбережений, а половина сможет покрывать расходы за счет накопленных ранее средств лишь в течение полугода.

Что касается благополучной стороны, по оценке Тараповского, у 40% имеющих подушку безопасности она состоит из постоянного заработка, вклада и работающего инвестиционного портфеля. У оставшихся это — доход и вклад.

Фото: realnoevremya.ru

С июля по сентябрь россияне осуществили 9,7 миллиона поездок за границу, что в два раза больше показателей второго квартала 2022 года (тогда число выездов составило 5 миллионов) и на 1,2 миллиона больше показателя июля — сентября прошлого года. Число россиян, уехавших в Казахстан, Армению, Абхазию, Таджикистан, Киргизию и Монголию в этот период стало рекордным за 5 лет.

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Маргарита Головатенко