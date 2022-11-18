Кинологи рассказали, почему собак нельзя держать на цепи

Содержание собак на цепи может нанести урон как физическому, так и моральному состоянию питомца. Об этом пишет Newsler.ru со ссылкой на российскую кинологическую федерацию.

— Для собаки неестественно сидеть на цепи. Если вы приобрели собаку для охраны дома, не поленитесь сделать ей просторный вольер. Содержание собаки на цепи чревато не только проблемами со здоровьем животного, но и проблемами с поведением. Не ограничивайте свободу питомца привязью к цепи, помните, что любой собаке необходимо внимание, прогулки, должный уход, — цитирует издание президента федерации Владимира Голубева.

По словам Голубева, в случае если собака ограничена в передвижении, у нее могут начаться проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, это чревато сбоями в работе сердечно-сосудистой системы.

Фото: realnoevremya.ru

Также такое содержание питомца увеличивает риск несчастных случаев. При опасности (пожар или другой агрессивный зверь) животное не сможет спастись самостоятельно.

Более того, ограничение в движении, отсутствие должного внимания и социализации приводит к деструктивному поведению. Собака начнет агрессивно себя вести, что трудно поддается корректировке.

Кинолог посоветовал обустроить вольер, если животное будет жить на улице. Лучше создать псу отдельное теплое помещение достаточно больших размеров.

Также эксперты академии назвали пять причин лая собак. Среди них выражение эмоций, страх и скука.

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Елизавета Пуншева