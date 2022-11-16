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На портале «Работа России» размещено около 2,4 миллиона вакансий — это много или мало?

18:06, 16.11.2022 3
На портале «Работа России» размещено около 2,4 миллиона вакансий — это много или мало?

В России зафиксировали максимальное количество вакансий, размещенных на портале «Работа в России» — около 2,4 миллиона. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, за последние 3 месяца на 32% уменьшилось количество находящихся в состоянии простоя работников, находящихся в режиме неполной занятости — на 34%.

Всего с весны текущего года «свыше 217 тысяч работников приняли участие во временных общественных работах, 166 тысяч человек пошли по треку обучения», пишет «Интерфакс».

2,4 миллиона вакансий — это:

  • Примерно по четыре вакансии на одного безработного — 12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что число зарегистрированных безработных в России снизилось и составляет 570,2 тысячи.
  • Семь Советских районов Казани — согласно данным Всероссийской переписи населения, которую провели в 2021 году, там живет 336 927 горожан. Это самый густонаселенный район Казани.
  • 320 штатов компании Twitter до того, как ею стал владеть Илон Маск, — 7,5 тысячи работников. В ближайшее время миллиардер собирается сократить штат до 2 тысяч человек.
  • Больше половины от числа безработных в России 5 лет назад — по состоянию на февраль 2017 года в России было 4,6 миллиона безработных.
  • Столько же вакансий открыто в Германии.
  • Полтора штата американского ретейлера Walmart — там, по данным Forbes, работает 1,6 миллиона человек. Компания является крупнейшим работодателем в мире.
  • 1,26% от числа айтишников, которых будет не хватать к 2025 году — по оценке Microsoft, через 3 года в мире будет недоставать 190 миллионов специалистов.
  • В два раза больше количества учителей в России — их около 1,2 миллиона человек.
  • Столько же чиновников было в России 3 года назад.

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Дарья Пинегина
Общество

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:22
    Есть такой ресурс?)
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  • Анонимно 18:26
    Ничего себе штат у Walmart
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  • Анонимно 18:30
    Если из количества вакансий убрать зарплаты ниже 20000, сколько останется? Тысяч 10?
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