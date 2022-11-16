На портале «Работа России» размещено около 2,4 миллиона вакансий — это много или мало?

В России зафиксировали максимальное количество вакансий, размещенных на портале «Работа в России» — около 2,4 миллиона. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, за последние 3 месяца на 32% уменьшилось количество находящихся в состоянии простоя работников, находящихся в режиме неполной занятости — на 34%.

Всего с весны текущего года «свыше 217 тысяч работников приняли участие во временных общественных работах, 166 тысяч человек пошли по треку обучения», пишет «Интерфакс».

2,4 миллиона вакансий — это:

Примерно по четыре вакансии на одного безработного — 12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что число зарегистрированных безработных в России снизилось и составляет 570,2 тысячи.

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Дарья Пинегина