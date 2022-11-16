В Татарстане сегодня гололедица и до -6 градусов
В Татарстане сегодня, 16 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре по республике.
Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный.
Максимальная температура воздуха днем составит -1—6˚. На дорогах местами гололедица.
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Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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