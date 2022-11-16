Новости общества

06:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане сегодня гололедица и до -6 градусов

06:20, 16.11.2022
В Татарстане сегодня гололедица и до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня, 16 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный.

Максимальная температура воздуха днем составит -1—6˚. На дорогах местами гололедица.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также