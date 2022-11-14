В Татарстане сильный ветер сорвал крыши и вырвал с корнями деревья — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане в последние три дня был сильный шквалистый ветер — последствиями такой погоды стали сорванные крыши, остановочные павильоны и вырванные с корнями деревья, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, в Нижнекамске опрокинулась остановка общественного транспорта около автовокзала — порывистый ветер вырвал его из земли, чуть не придавив людей. Жители успели отбежать от остановки. В Зеленодольске ветер вырвал с корнем молодые сосны, которые недавно посадили около многопрофильного лицея.

В ближайшие дни температура в Татарстане будет понижаться, а к 20-м числам ноября может лечь снежный покров. Причины неблагоприятных погодных условий объяснил профессор кафедры метеорологии Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев:

— Что сейчас происходит? Очень высокие барические градиенты (перепады, проще говоря) в атмосфере — они нам обусловили не просто сильный ветер, а ветер шквалистый, порывистый. Это одна сторона дела. Во-вторых, на дорогах стала появляться гололедица, — рассказал он.

В Татарстане на этой неделе ожидаются неблагоприятные погодные условия: синоптики обещают метели, сильный ветер и обильные осадки в виде дождя и снега. Во вторник, 15 ноября ожидается небольшой снег, преимущественно на востоке республики, местами кратковременная метель.



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Маргарита Головатенко