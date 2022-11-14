В Татарстане на этой неделе ожидаются метели и сильный ветер

В Татарстане на этой неделе ожидаются неблагоприятные погодные условия: синоптики обещают метели, сильный ветер и обильные осадки в виде дождя и снега.



В Гидрометцентре по республике отметили, что в минувшие выходные Татарстан располагался в теплом секторе активного циклона — отмечалась дождливая, очень теплая погода с температурами +5... +8°. После прохождения холодного атмосферного фронта ветер поменял направление на северо-западное, прошедшей ночью дождь постепенно перешел в мокрый снег и снег, температуры понизились до -3... +2°, был сильный ветер порывами 15—23 м/с.

Сегодня днем, 14 ноября, Татарстан располагается в тыловой части циклона — сохраняется сильный ветер порывами до 22 м/с, отмечаются мокрый снег и снег, кратковременные метели, температура воздуха -1... -4°.

15 ноября погода существенно не изменится — республика по-прежнему будет находиться под влиянием тыловой части циклона. По прогнозу — небольшой снег, преимущественно на востоке республики, местами кратковременная метель. Ночью сохранится сильный ветер порывами 15—20 м/с. Температуры воздуха в ночные часы понизятся до -3... -8°, днем будет не выше -1... -6°. На дорогах будет скользко.

В среду и четверг, 16 и 17 ноября, циклон отойдет дальше на восток, ожидается рост атмосферного давления. В основном погода без осадков, днем 17 ноября в южных районах Татарстана из-за близости атмосферного фронта пройдет небольшой снег. Температурный фон еще немного понизится и составит: ночью -5... -10°, днем -1... -7°.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу и субботу, 18 и 19 ноября, под влиянием фронтов южного циклона снова ожидается ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег, метель и сильный ветер. Температуры воздуха днем составят 0... -5°. На дорогах возможно образование снежных заносов.

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Маргарита Головатенко