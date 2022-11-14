Билайн сделал доступным в Казани и по всему Татарстану сервис VoWiFi

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО ВымпелКом

Мобильный оператор билайн запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi)* в Республике Татарстан: теперь абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi.

Одно из главных преимуществ технологии VoWiFi — это возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал нестабилен и проходит с трудом, например, в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Кроме того, с помощью VoWiFi клиенты оператора могут отправлять SMS и совершать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки России.

Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа. Для подключения сервиса необходимо включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет и поддерживать технологию VoWiFi. Сейчас её поддерживает около 150 моделей смартфонов, их количество постоянно увеличивается. Дополнительных платежей за подключение технологии нет.

«После запуска технологии VoLTE в республике в конце прошлого года мы готовы предложить нашим абонентам еще одну инновационную услугу от билайна — VoWiFi. Благодаря ей жители и гости Татарстана смогут оставаться на связи даже в местах, где, как правило, сигнал сотовой связи неустойчив. Например, спустившись на подземную парковку торгового центра или отдыхая в кофейне на цокольном этаже, абоненты не пропустят важный звонок или смогут быстро найти нужную информацию в сети», — комментирует Анвар Шахмаев, директор казанского отделения билайн.



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