В парках и скверах Казани установили новое спортивное оборудование и скамейки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ряде общественных пространств Казани появились новые скамейки и спортивное оборудование. О том какие изменения произошли в парках и скверах города рассказали в администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

В саду «Эрмитаж», сквере Сурикова, сквере «Филармония», сквере Славы по ул.Зорге, парке Молодоженов появилось новое спортивное оборудование;

В парке Тысячелетия, парке Петрова, сквере Тукая частично отремонтировали дорожки. Также впервые обработали гербицидами брусчатку, чтобы она не зарастала сорняками;

На бульваре по ул.Мавлютова и в сквере «Авангард» установили преграждающие столбики, чтоб не заезжали машины;

Еще в нескольких парках и скверах установили 55 урн и 58 новых скамеек (в каких не уточняется).

В октябре Минстрой Татарстана сообщил, что в республике завершилось благоустройство 33 объектов в районах республики. В Казани работы закончены на шести объектах. Среди них — скверы «Аллея ветеранов Великой Отечественной войны» и «Сад рыбака», озеро Чайковое, сквер на улице Академика Парина, сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан, первый этап парка у ЖК «Светлая долина».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин