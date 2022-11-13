Смертность в Татарстане сократилась почти на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За январь — сентябрь 2022 года в Татарстане умерли 33 933 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность сократилась на 18,6%, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики.

По количеству умерших Татарстан находится на 4-м месте в ПФО. Наибольшее число смертей за девять месяцев зарегистрировано в Башкирии (36 866), в Нижегородской (36 539) и Самарской (34 067) областях.

Сокращение смертности зарегистрировано во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего показатель уменьшился в Оренбургской области. За девять месяцев там умерли 24 793 человека — на 21,3% меньше, чем за январь — сентябрь 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в ПФО за январь — сентябрь умерли 297 934 человека. Это на 17,6% меньше, чем за три квартала 2021 года.

Рождаемость в Татарстане сократилась на 10,4%. За январь — сентябрь родились 27 490 детей.

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Татьяна Демина