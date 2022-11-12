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Жители ряда домов в Советском районе Казани остались без воды

08:49, 12.11.2022
Жители ряда домов в Советском районе Казани остались без воды
Фото: kzn.ru (архив)

В Советском районе Казани жители ряда домов остались без воды — ее нет в домах сразу на нескольких улицах, сообщили жильцы «Реальному времени».

Воды нет в домах на улицах Журналистов, Космонавтов, Зур-урам. Обеспокоенные жильцы звонили в «Водоканал», где их направили в УК. В последней же направляли в «Водоканал», указав, что там проводят «свои какие-то аварийные работы». Там добавили, что когда дадут воду, неизвестно.

После многочисленных утренних обращений жильцов вода пошла небольшим напором.

8 ноября из-за аварии на водопроводе по улице Минской отключали воду в 54 многоквартирных домах и ряде частных домов в поселке Вознесенское, а еще в четырех детских садах и двух школах.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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