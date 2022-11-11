В Казани при пожаре в многоквартирном доме пострадал молодой мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Пожар произошел в 16.54 в жилом пятиэтажном доме на Космонавтов, 18 в Советском районе Казани. Пострадал молодой мужчина 1999 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения легкой степени».

В квартире на четвертом этаже горела кухонная мебель. Площадь пожара составила 4 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 17.13. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

9 ноября в Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба». Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания чердачного помещения в ресторане.

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Маргарита Головатенко