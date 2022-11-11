«Я вижу, как у ребят загорелись глаза»: «Казаньоргсинтез» принял новых экскурсантов

Фото: Максим Платонов

Сегодня территорию Казанского предприятия СИБУРа в рамках промышленного туризма посетили студенты третьего курса КНХК имени В.П. Лушникова, обучающиеся по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».

Казанский нефтехимический колледж тесно сотрудничает с «Казаньоргсинтезом». Более 60 лет колледж готовит рабочие кадры для КОСа. С вхождением предприятия в состав СИБУРа открылись новые возможности и для студентов. Теперь они имеют возможность трудоустроиться не только на «Казаньоргсинтез», но и на другие предприятия СИБУРа. Для поддержки студентов в холдинге имеются специальные программы. Экскурсию начали с презентации этих преимуществ. Директор по организационному развитию «Казаньоргсинтеза» Юлия Меречина и эксперт Корпоративного университета СИБУРа Наталья Черных рассказали об обучении, возможностях карьерного и профессионального развития в компании, социальной политике предприятия.

Большой интерес вызвало обсуждение программы целевой подготовки, которая направлена на студентов вузов и ссузов. В рамках нее студенты, прошедшие отбор, проходят обучение, производственную практику, стажировки, а также получают возможность строить карьеру в периметре всей компании.

— СИБУР входит в топ лучших работодателей. Мы даем те условия, которые позволяют нашим сотрудникам комфортно себя чувствовать, как в материальном плане, так и в плане карьерных возможностей, — сказала Юлия Меречина, подчеркнув, что одной из ценностей холдинга является развитие сотрудников. — Мы позволяем сотрудникам развиваться через очень амбициозные цели.

Меречина призвала студентов поверить в себя и не бояться подавать заявки на целевые программы СИБУРа. Преподаватель колледжа Галина Сергеева, которая сегодня сопровождала студентов, призналась, что многие ребята заинтересованы возможностью сделать карьеру в периметре динамично развивающейся компании.

— В этом году уже трое из присутствующих студентов подавали заявку на целевую программу. А сегодня они своими глазами увидели предприятие, пообщались с сотрудниками, я вижу, как у них загорелись глаза, — рассказала она.

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После встречи студенты посетили музей, узнали об истории зарождения и становления предприятия, а также проехались по основным цехам производства.

— Очень рад, что попал сегодня на эту экскурсию, впечатлили масштабы. На макете производство кажется меньше. Приятно удивило, какое серьезное внимание уделяется вопросам безопасности, как сотрудников предприятия, так и жителей города. Конечно же, заинтересовала возможность работать в СИБУРе, особенно в строящемся инновационном заводе в Амурской области, — поделился впечатлениями студент колледжа Игорь Тришаков.

Согласен с одногруппником и Никита Кузин.

— Мне понравилось все, с удовольствием узнал об истории предприятия, большой восторг вызвали производственные площадки. Хотелось бы строить карьеру здесь или на других предприятиях СИБУРа, — отметил он.