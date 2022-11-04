Нидерланды выделят Украине военную помощь в размере €120 млн

Министерство обороны Нидерландов сообщило сегодня, что выделит Украине новый пакет военной помощи стоимостью €120 млн, передает ТАСС. Он включает в себя танки и прочие виды вооружения. Треть суммы предназначена для Т-72.

— Нидерланды снова поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро, из которых 45 млн евро предназначены для танков Т-72, — указано на официальном сайте оборонного ведомства.

О дополнительной помощи Украине сообщили сегодня и в Пентагоне. Военное ведомство США заявило, что направит Киеву 250 БТР, 40 бронетанкеров и более тысячи дронов.

В то же время Республиканская партия США публично заявляет о том, что нынешнее правительство Соединенных Штатов забыло об интересах собственной страны, и грозится полностью перекрыть каналы помощи Украине в случае победы на выборах.

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Артем Гафаров