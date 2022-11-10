Главное о коронавирусе на 10 ноября: пандемия сорвала плановую иммунизацию детей, новый тип теста через слюну

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане провели более 7,8 миллиона исследований на COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 110 человек. Всего на 10 ноября в республике зарегистрирован 188 701 случай коронавируса. Выздоровел за весь период 185 641 человек, за минувшие сутки — 94. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 37 человек.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 9 ноября, в республике проведено 7 827 680 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Отмечается, что охват тестированием на COVID-19 сокращается. Так, за последние 7 дней он составил 168,5 исследования на 100 тысяч населения. В ведомстве объяснили, что с учетом снижения активности эпидемического процесса по коронавирусу и уменьшения доли положительных результатов тестов нормируемый уровень охвата исследования предусматривает проведение как минимум 150 тестов на 100 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Вакцину против новых штаммов «омикрона» подготовили к испытаниям

За последние сутки в России выявили 5 594 случая коронавируса, выздоровели 7 623 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 483 520, а выздоровевших — 20 884 515. Госпитализировали за сутки 1 165 человек. Умер за сутки 61 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 390 835 человек.

Директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении разработки специализированной вакцины против вариантов штамма «омикрон» ВА.4 и ВА.5. По его словам, препарат создан на основе «Спутника V», только с обновленным набором антигенов. Вакцина готова к испытаниям, но ее выход на рынок откладывается из-за процедуры регистрации, уточнил он.

Министерство здравоохранения Удмуртии из-за стабилизации эпидемиологической ситуации отказалось от публикации оперативных данных по коронавирусу. Теперь информация будет появляться только в периоды подъема заболеваемости. По данным на 8 ноября, в регионе зарегистрировали 223 873 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Выздоровели 217 896 человек, летальных случаев — 4 134.

Главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов сообщил, что в скором времени в регионе ожидается подъем заболеваемости коронавирусом из-за появления новых штаммов. По его словам, в области уже выявили первый завозной случай заболевания гриппом. Поэтому сейчас жители должны подумать о вакцинации и против гриппа, и против COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Харитонов добавил, что охват вакцинацией от коронавируса в Свердловской области составляет чуть более 72% от всего населения. При этом показатель по повторной вакцинации в регионе не достигает и 30%. В связи с этим было принято решение о выделении финансирования из областного бюджета на закупку специальных насадок для введения вакцины через нос. Они уже начали поступать в больницы региона, отметил специалист.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что компания «Имбиан Лаб», локализованная в ОЭЗ столицы и наукограде «Кольцово» Новосибирской области, разработала и зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена коронавируса. По его словам, в отличие от существующих тестов, в новом продукте анализируется образец слюны пациента, а не мазок из назальной полости. Результат доступен в течение 7—10 минут.

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сообщил, что в регионе за две недели свернули 30 коек для лечения пациентов с коронавирусом, тем самым уменьшив их фонд более чем на треть. Сейчас в ЯНАО остались развернутыми 48 коек, половина из которых заняты. Ведомство отметило, что в конце прошлого месяца в регионе были организованы 78 коек, заняты они были на 74%.

Фото: realnoevremya.ru

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» впервые с начала пандемии коронавируса пройдет очно. Мероприятия стартуют 28 ноября и завершатся 4 декабря. В 2018 году в фестивале приняли участие более 5 тысяч человек, в 2019-м — свыше 7 тысяч. В 2020 году фестиваль прошел в онлайн-формате, а в 2021-м — в гибридном.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что праздничные новогодние мероприятия в школах региона проведут внутри классов при благоприятной ситуации с COVID-19. Он добавил, что в начале второй четверти пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания учителей, и пока в регионе наблюдается спад заболеваемости коронавирусом.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлана Попова рассказала, что на пограничном мостовом переходе через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ (Китай) начали применять метод перецепки. С помощью него водители на всем маршруте не покидают своих машин, что в свою очередь минимизирует риски распространения коронавируса. При этом по требованию таможенного управления КНР в день въезда необходимо задекларировать карту состояния здоровья водителя.

Жители Европы возмутились из-за повышения цен на вакцины от Pfizer

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 633 792 616 раз, 6 604 984 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 900 548). На второй строчке — Индия (44 660 293), на третьей — Франция (37 261 364), на четвертой — Германия (35 971 322), на пятой — Бразилия (34 855 492).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 073 934). За ними следуют Бразилия (688 395), Индия (530 509), Россия (382 890, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 406).



За время пандемии было сделано 12 850 936 277 инъекций вакцины против коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за неделю с 31 октября по 6 ноября коронавирусом в мире заразились более 2,1 млн, еще 9 тысяч человек умерли из-за болезни. Отмечается, что число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими семью днями на 15%, а количество летальных исходов — на 10%. Значительное снижение заболеваемости отмечено в Европе (-39%) и Африке (-18%). Вместе с тем в Юго-Восточной Азии она выросла на 28%, а в Западно-Тихоокеанском регионе — на 10%.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сбои в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса привели к тому, что 25 млн детей в 2021 году не были охвачены плановой иммунизацией. По его словам, в такой ситуации сейчас в мире начали появляться «обширные и опустошительные вспышки болезней» — таких как корь.

Фото: realnoevremya.ru

Он также отметил, что смертность от COVID-19 с февраля снизилась в мире почти на 90%. Однако, по его словам, международное сообщество должно сохранять бдительность, учитывая низкий уровень тестирования на коронавирус и распространение его новых штаммов. Почти 10 тысяч летальных исходов за неделю — «это слишком много для болезни, которую можно предотвратить и лечить», заключил эксперт.

Китайские власти зафиксировали увеличение масштабов распространения коронавируса в стране. Так, за прошедшие сутки врачи выявили более 9 тысяч новых случаев — в 2,6 раза больше, чем ровно неделю назад. Под наблюдением медиков в КНР находятся 61,5 тысячи инфицированных, из них 85% — без симптомов. При этом стоит отметить, что летальных исходов COVID-19 в стране не было с 27 мая.

Ученые из медицинского центра Beth Israel Deaconess провели масштабное исследование, посвященное сну и психическим последствиям пандемии COVID-19. Так, специалисты ежедневно опрашивали 437 человек из США и 106 участников из других стран в период с 1 по 13 октября и с 30 октября по середину ноября 2020 года. Согласно их результатам, такие социально-политические события, как пандемия, негативно влияют на сон, количество употребленного алкоголя и общественное настроение.

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Согласно прогнозу британского Института исследований, Великобритания к началу 2023 года окажется единственной развитой страной, где уровень занятости будет ниже, чем до пандемии COVID-19. Причинами подобной тенденции исследователи называют увеличение случаев раннего ухода на пенсию, рост проблем со здоровьем и сокращение трудовой миграции. Кроме того, резко выросла численность тех, кто вынужден прекратить трудовую деятельность и не может вернуться к ней в течение нескольких лет из-за последствий перенесенного коронавируса.

Жители Европы возмутились из-за повышения отпускной стоимости вакцины против коронавируса от компании Pfizer с $19—30 до $130 за дозу. По словам аналитика Джулии Косги, вакцина обходится в производстве всего в $1,18 за дозу. Таким образом, новая цена будет означать наценку более чем на 10 000%. Стоит отметить, что на сегодняшний день фармацевтическая компания Pfizer получает около $80 млрд годового дохода от продаж вакцин против COVID-19 и противовирусного препарата Paxlovid.

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Максим Кокунин