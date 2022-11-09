Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Стремоусова орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.
— За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя Главы Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно), — гласит текст указа, опубликованного на сайте Кремля.
Сегодня Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Информацию о гибели Стремоусова подтвердили и в пресс-службе администрации региона. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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