В Татарстане системой долговременного ухода охватили 5,7 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане системой долговременного ухода в первом полугодии 2022 года охвачены 5 777 человек. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости, социальной защиты республики Наталья Бутаева на заседании Комитета Госсовета РТ по соцполитике.



— С 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в республике реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми инвалидами, — напомнила она.

Из 5,7 тысячи татарстанцев, охваченных системой долговременного ухода в январе — июне 2022 года, 569 получили услуги в стационарных условиях. Еще 89 гражданам их оказали в полустационарной форме, а 5 119 — на дому.

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На сегодняшний день в Татарстане доля граждан старше трудоспособного возраста превысила 23,5%. Удельный вес пожилых больше в сельской местности — 27%, в городской местности — 22,5%, сообщила Наталья Бутаева.



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Татьяна Демина