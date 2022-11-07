Бизнес инвестирует в импортозамещение ПО более 155 млрд рублей

В импортозамещение программного обеспечения (ПО) в России бизнес намерен инвестировать более 155 млрд рублей. Речь идет о металлургии, машиностроении, электроэнергетике и других отраслях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе оперативного совещания председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами.



По его словам, бизнес заинтересован в создании отечественных IТ-решений и вовлечен в этот процесс:

— Отрасли сами объединились, и под кураторством руководителей цифровой трансформации всех ведомств они вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них, — сказал он.

Вице-премьер отметил, что для импортозамещения ПО рабочие группы с участием глав крупных промышленных российских предприятий отобрали и утвердили 216 проектов. Среди отобранных проектов — системы планирования ресурсов предприятий, управления производственными процессами, системами информационного моделирования и все классы систем.

В конце октября стало известно, что правительство России в 2022—2023 году выделит субсидии на создание малых и средних центров разработки отечественной электроники. На них потратят 1 миллиард рублей.

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Марграрита Головатенко