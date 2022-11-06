Специалист дал советы по использованию смартфона в холодное время года

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков рассказал о влиянии низких температур на гаджеты.



Он отметил, что длительное использование телефона на морозе в первую очередь сказывается на аккумуляторе — его емкость снижается, и заряд держится меньше. Однако по мере отогревания емкость аккумулятора восстанавливается и изменения будто незаметны.

— При экстремально низких температурах (ниже -40 °С) может пострадать и дисплей, но это маловероятно, — сказал специалист в беседе с RT.

Он отметил, что после попадания из холода в теплое помещение важно не допустить появления конденсата — это негативно влияет на любую электронику.

— Но это все случается при длительном воздействии холода, более 30 минут. Поэтому во избежание переохлаждения телефона его стоит носить под теплой одеждой и доставать на непродолжительное время, — заключил Пермяков.

Фото: realnoevremya.ru

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказывал, что быстрый расход аккумулятора может являться признаком слежки через смартфон. Эксперт заявил, что при прослушке проявляются признаки самостоятельной деятельности смартфона. Например, такие как быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций и самозапуск программ в фоновом режиме.



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Маргарита Головатенко