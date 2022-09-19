Эксперт рассказал, что быстрый расход заряда телефона может быть признаком слежки

По словам гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, быстрый расход аккумулятора может являться признаком слежки через смартфон. Об этом пишет RT.

Эксперт заявил, что при прослушке проявляются признаки самостоятельной деятельности смартфона. Например, такие как быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций и самозапуск программ в фоновом режиме.

«Такие вещи могут проявляться поодиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую самостоятельную работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь», — отметил Кусков.

Фото: realnoevremya.ru

Гендиректор агентства посоветовал провести анализ всех приложений, установленных на телефон. При необходимости следует сбросить настройки и произвести полную переустановку софта.



По словам аналитика группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяны Лыновой, устанавливаемым приложениям не всегда следует предоставлять разрешения на доступ к камере, геолокации, банковским картам, микрофону, файлам, контактам и так далее. Необходимо внимательно изучить возможности приложения на смартфонах.



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Елизавета Пуншева