В результате ДТП на трассе Казань — Оренбург один человек погиб, четверо — попали в больницу
Сегодня на 301-м километре трассы Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП, сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. В результате происшествия один человек погиб, четверо — доставлены в больницу.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения на участке, где запрещен обгон, и столкнулся с Kia Sportage.
В результате, предположительно, один из пассажиров отечественного автомобиля погиб, еще по два пассажира автомобилей доставлены в Бугульминскую ЦРБ. На место происшествия выезжал и.о. прокурора города.Как сообщили в МВД РТ, ДТП произошло около деревни Верхний Каран. Водитель 2000 года рождения за рулем «Лада Калина» с целью обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Sportage, под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Калина» 1995 года рождения от полученных травм скончался на месте.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым