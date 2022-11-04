В результате ДТП на трассе Казань — Оренбург один человек погиб, четверо — попали в больницу

Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня на 301-м километре трассы Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП, сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. В результате происшествия один человек погиб, четверо — доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения на участке, где запрещен обгон, и столкнулся с Kia Sportage.

Фото: прокуратура Татарстана

В результате, предположительно, один из пассажиров отечественного автомобиля погиб, еще по два пассажира автомобилей доставлены в Бугульминскую ЦРБ. На место происшествия выезжал и.о. прокурора города.

Фото: прокуратура Татарстана

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Артем Гафаров