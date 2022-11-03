В Казани на проспекте Ямашева появится новая платная парковка

На нечетной стороне улицы вдоль домов №33 и 33б по пр. Ямашева в Казани появится 205 машино-мест, согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии города.



Парковочные места будут платными — стоимость пользования машино-местом составит 30 рублей за 1 час. Как пояснили в Комитете по транспорту Казани, новая зона заработает после того, как снимут мораторий на расширение парковочного пространства — его приняли весной этого года в качестве антикризисной меры.

Согласно постановлению, на ряде улиц ожидается сокращение парковочных мест: на ул. Абсалямова, от пересечения с ул. С. Хакима до пересечения с пр. Ямашева, количество машино-мест сократится с 220 до 211, а на ул. Шуртыгина, от пересечения с ул. Патриса Лумумбы до пересечения с ул. Гастелло, — с 32 до 26.

Всего в Казани по реестру 7 426 мест на муниципальных парковках, из которых действующих — 6 357.

В октябре у станции метро «Авиастроительная» в Казани на улице Побежимова открылась круглосуточная подземная парковка на 189 машино-мест. Плоскостная закрытая парковка расположена на муниципальном земельном участке, предназначена для организованной стоянки транспорта на платной основе.



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Маргарита Головатенко