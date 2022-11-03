Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за третий квартал 2022 года составила 8,71 млрд рублей

Сегодня Московская биржа опубликовала отчет по МСФО за третий квартал 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ее чистая прибыль выросла на 29,3% и составила 8,71 млрд рублей.

Комиссионные доходы при этом уменьшились на 14,3% г/г и составили 8,92 миллиарда. Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11,9 млрд рублей.

Как поясняет торговая площадка, снижение комиссионных доходов связано с уменьшением объемов операций нерезидентов и цен рублевых активов.

Так, на рынке акций годовая динамика комиссионных доходов показала падение на 52,8% — до 559,4 млн рублей, а объем торгов упал на 53,9% — 3,12 миллиарда. Вдвое меньший спад показали комиссионные доходы на рынке облигаций — до 486,2 миллиона, объем торгов уменьшился до 2,75 миллиарда (-46,2%).

При этом на валютном рынке объем комиссионных доходов вырос с 942,9 миллиона в третьем квартале 2021 года до 1,53 миллиарда в аналогичном периоде 2022 года. Рост — 61,9%. Объем торгов при этом также упал — на 22,6%, до 57,7 млрд рублей.

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Артем Гафаров