Ирина Волынец предложила установить порядок общения мобилизованных разведенных отцов с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала к тому, чтобы предусмотреть внеочередное рассмотрение исков, связанных с изменением порядка общения мобилизованного отца с ребенком, который проживает с матерью.



В случае развода для отцов суд устанавливает порядок общения с детьми, в том числе по телефону. Однако если отец ребенка мобилизован, то поддержать общение не всегда получится, пояснила Волынец в обращении на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

— Нужно, чтобы детям давали возможность разговаривать по телефону, когда отцам разрешает командир и когда у них есть связь. Естественно, если родители сохранили нормальные отношения, им помощь не нужна. Но к нам обратилось региональное отделение Союза отцов в республике Татарстан, поскольку есть матери, которые не идут навстречу, — приводит RT слова омбудсмена.

Для этого Волынец предложила предусмотреть внеочередное рассмотрение исков, связанных с изменением порядка общения отца с отдельно проживающим ребенком с учетом особых условий возможности связи для мобилизованных.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан. Она предложила сделать бесплатным проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для второго родителя и для детей до 18 лет или до окончания их обучения в общеобразовательной организации.

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Маргарита Головатенко