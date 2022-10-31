В Минпромторге России прошли кадровые перестановки

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Ильмира Набиева директором департамента промышленности правительства России. Об этом сообщается в telegram-канале правительства страны.

Ильмир Набиев работает в департаменте с 2011 года. В 2021 году его назначили заместителем директора департамента энергетики правительства России.

Кроме того, Мишустин распорядился назначить бывшего директора департамента промышленности Кирилла Лысогорского на пост заместителя министра промышленности и торговли.

Напомним, чиновника Минпромторга Татарстана Ивана Леонова назначили заместителем министра промышленности и торговли в Луганской Народной Республике (ЛНР).



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Елизавета Пуншева