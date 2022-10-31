В консолидированный бюджет Татарстана за 9 месяцев поступило 362 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В консолидированный бюджет Татарстана за 9 месяцев поступило 362 млрд рублей, из них 309 млрд рублей — собственные доходы. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов, открывая республиканское совещание финансовых, казначейский и налоговых органов.

— В этом году результаты позитивные, но это не должно успокаивать, — заявил Минниханов. — В любой момент ситуация может осложниться, поэтому необходимо создать запас прочности и вести жесткую финансовую дисциплину.

Из федерального бюджета поступило 49,5 млрд рублей, или 65% от плана. До конца года должно поступить еще 26,9 млрд рублей, сообщил руководитель Управления федерального казначейства по РТ Рустам Нуриахметов.

С начала года налоговые органы собрали в все уровни бюджетов 1 трлн рублей — это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Татарстана выросли на 41% — до 330,5 млрд рублей.

В Татарстане предприятия нефтегазохимического комплекса перечислили в консолидированный бюджет РТ с начала года 94 млрд рублей налогов. Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Луиза Игнатьева