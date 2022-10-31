В Татарстане считают, что подростковые трудовые отряды нужно приравнять к студенческим

Подростковые трудовые отряды должны получить статус аналогичный студенческим, — это освободит работодателей от уплаты страховых взносов, такое мнение высказал на заседании в Госдуме по профориентации и трудоустройству подростков директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Татарстана Василий Ислаев.



По его словам, проблема при трудоустройстве подростков — низкая мотивация работодателей приглашать их к себе. Для этого необходимо разработать систему стимулирования, считает он:

— Для этого предполагается разработать систему стимулирования. Первое — это приравнять подростковые трудовые отряды к студенческим отрядам, распространив на них применение налоговой льготы, которую получает работодатель при трудоустройстве членов студотрядов, — приводит ТАСС его слова.

Он считает, что работодателей можно не штрафовать за первое нарушение при приеме несовершеннолетних на работу, а ограничиться рекомендациями по их исправлению.

Для повышения мотивации у подростков Ислаев предложил рассмотреть закрепление в федеральном и региональном законодательстве термина «подросток-специалист» с последующей разработкой мер социальной поддержки.

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Маргарита Головатенко