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Под Казанью могут запустить проект маршрутного такси

15:21, 25.10.2022 2
Под Казанью могут запустить проект маршрутного такси
Фото: wikipedia.org/Serko

Маршрутное такси может появиться в пригородах Казани, сообщил замглавы Минтранса республики Тимур Никонов на заседании коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам.

Сейчас такое такси действует в Набережных Челнах, сообщает «Коммерсант».

— В Казани ведутся переговоры о возможности такого подхода, чтобы этот автобус подвозил к основным маршрутам из пригорода. Посмотрим, как этот проект проявит себя в Набережных Челнах, — сказал Никонов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:32
    Только не эти вонючие Газельки и тесные Форды Транзит. С трудом избавились от маршруток, теперь снова вводим. Посмотрите на Уфу, Ижевск и другие города, где они ездят. Это ужас.
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  • Анонимно 16:19
    Это же в пригороды, а по городу, и не стоя
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