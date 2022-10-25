Под Казанью могут запустить проект маршрутного такси
Маршрутное такси может появиться в пригородах Казани, сообщил замглавы Минтранса республики Тимур Никонов на заседании коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам.
Сейчас такое такси действует в Набережных Челнах, сообщает «Коммерсант».
— В Казани ведутся переговоры о возможности такого подхода, чтобы этот автобус подвозил к основным маршрутам из пригорода. Посмотрим, как этот проект проявит себя в Набережных Челнах, — сказал Никонов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии