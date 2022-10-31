Челнинец заплатил более 1 миллиона рублей долга по алиментам после ареста банковских карт

Житель Набережных Челнов после ареста его банковских карт перечислил бывшей супруге 1,1 млн рублей долга по алиментам на содержание двоих детей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.



Челнинец должен был выплачивать на содержание детей 33% от своих доходов, но перечислял лишь незначительные суммы — около 3 тысяч рублей. Устав от обещаний возместить всё полностью, экс-супруга обратилась к судебным приставам районного отделения № 3 Челнов.

Ранее должник перечислял алименты из заработной платы, но уволился с работы, официально нигде не был трудоустроен. Сумма долга превысила миллион рублей. Приставы применили ряд мер принудительного взыскания, в том числе и арест банковских карт. Они побудили отца устроиться на работу и погасить долг полностью.

На этом обязанности мужчины не заканчиваются — до совершеннолетия детей он обязан перечислять им 33% от всех своих доходов.

Всего в этом году приставы республики взыскали алиментов на сумму почти 544 млн рублей, что на 123 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре сообщалось, что 31-летний житель Арского района Татарстана накопил долг по алиментам в размере 700 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ — «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно». Гособвинение по уголовному делу поддержала прокуратура региона.

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Маргарита Головатенко