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Челнинец заплатил более 1 миллиона рублей долга по алиментам после ареста банковских карт

18:56, 31.10.2022
Челнинец заплатил более 1 миллиона рублей долга по алиментам после ареста банковских карт
Фото: realnoevremya.ru

Житель Набережных Челнов после ареста его банковских карт перечислил бывшей супруге 1,1 млн рублей долга по алиментам на содержание двоих детей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Челнинец должен был выплачивать на содержание детей 33% от своих доходов, но перечислял лишь незначительные суммы — около 3 тысяч рублей. Устав от обещаний возместить всё полностью, экс-супруга обратилась к судебным приставам районного отделения № 3 Челнов.

Ранее должник перечислял алименты из заработной платы, но уволился с работы, официально нигде не был трудоустроен. Сумма долга превысила миллион рублей. Приставы применили ряд мер принудительного взыскания, в том числе и арест банковских карт. Они побудили отца устроиться на работу и погасить долг полностью.

На этом обязанности мужчины не заканчиваются — до совершеннолетия детей он обязан перечислять им 33% от всех своих доходов.

Всего в этом году приставы республики взыскали алиментов на сумму почти 544 млн рублей, что на 123 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре сообщалось, что 31-летний житель Арского района Татарстана накопил долг по алиментам в размере 700 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ — «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно». Гособвинение по уголовному делу поддержала прокуратура региона.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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