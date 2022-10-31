Новым гендиректором казанского IT-парка стал Руслан Власов
Уроженец Казани Руслан Власов назначен новым генеральным директором ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк». С 2020 года он занимал пост врио директора парка, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.
Власов окончил КНИТУ-КАИ. В ИТ-парке он работает с 2011 года.
Напомним, в сентябре с этого поста ушел Александр Борисов. Информация о его возможном уходе с поста директора IT-парка появилась еще в мае этого года. Тогда его окружение не стало подтверждать эту информацию и раскрывать возможные причины ухода.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии