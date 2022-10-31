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Новым гендиректором казанского IT-парка стал Руслан Власов

14:33, 31.10.2022 1
Новым гендиректором казанского IT-парка стал Руслан Власов
Фото: Минцифры Татарстана

Уроженец Казани Руслан Власов назначен новым генеральным директором ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк». С 2020 года он занимал пост врио директора парка, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Власов окончил КНИТУ-КАИ. В ИТ-парке он работает с 2011 года.

Фото: Минцифры Татарстана

Напомним, в сентябре с этого поста ушел Александр Борисов. Информация о его возможном уходе с поста директора IT-парка появилась еще в мае этого года. Тогда его окружение не стало подтверждать эту информацию и раскрывать возможные причины ухода.

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Елизавета Пуншева
ТехнологииITОбществоИнфраструктура Татарстан

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