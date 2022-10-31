На создание КПП и комнат охраны в школах Казани направят 95 миллионов рублей
93 образовательных учреждения обеспечат охранными объектами
Главинвестстрой и Главстрой Татарстана объявили тендер на 173,8 млн рублей. Объектом закупки стало проведение «строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования» на территории казанских учебных заведений. Как говорится в техническом задании, цель работ — «обновление материальной базы образовательных организаций, повышение качества организации образовательного процесса». В школах, детсадах и центрах детского творчества обустроят комнаты охраны, контрольно-пропускные пункты, установят ограждения (лицей №110), а в школе №170 отремонтируют кровлю.
В ходе торгов сумма контракта снизилась на 0,5%, их победителем стало казанское ООО «РСС Инжиниринг», которое предложило за весь предстоящий объем работ почти на 870 тысяч рублей меньше.
В перечне 93 образовательных учреждения, причем не только 68 школ и лицеев, но и школы искусств, детские центры творчества и внешкольной работы с одаренными детьми, музыкальные школы Казани, где усилят охранные объекты. Наименьшую сумму на установку комнаты охраны получит лицей №26 им Мусы Джалиля — 114 тыс. рублей, а самым дорогостоящим видом работ станет создание КПП в лицее №83 на ул. Бр. Касимовых за 9,7 млн рублей.
На капремонт муниципальных школ — 80 млн рублей
Помимо этого, в госконтракт входит проведение капитального ремонта трех школ в муниципальных районах. Здесь заказчиком работ, помимо Главстройинвеста, выступает и Главстрой республики. Так, 36,1 млн рублей направят на ремонт здания школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья и на благоустройство ее территории в селе Красная Кадка Нижнекамского района (правда, в начале октября школу уже открыли после капремонта). В трехэтажном здании предусмотрены частичный демонтаж существующих перегородок с возведением новых из ячеистого кирпича и ГКЛ, усиление дверных проемов и несущих стен, замена деревянных окон на пластиковые, замена полов, входных дверей, ремонт и усиление лестниц, санузлов, фасада, кровли, установка нового забора и другое.
Вторым объектом капремонта станет татаро-турецкий лицей-интернат №1 в Альметьевске. За 38,2 млн руб. подрядчику предстоит заменить кровлю, укрепить стены и утеплить все задние теплоизоляционными плитами, провести отделку штукатуркой, выполнить отделочные работы в помещениях внутри лицея, заменить полы, устаревшую сантехническую и вентиляционную системы, благоустроить и озеленить территорию.
Еще одно учебное заведение — Енабердинская средняя общеобразовательная школа в Менделеевском районе, которую ждет капитальный ремонт системы отопления. На эти цели из республиканского бюджета направят 4,7 млн рублей. В школе демонтируют отслужившие свой срок радиаторы, им на смену установят современные, заменят трубопроводы, проведут их изоляцию.
174 госконтракта на 20 млрд рублей
Победителем тендера стало казанское ООО «РСС Инжиниринг». На рынке ремонтно-строительных услуг фирма с 2011 года. Основным видом деятельности является производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, плюс еще 57 дополнительных видов, в том числе строительство жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей.
На счету компании 174 госконтракта на общую сумму 20,1 млрд рублей. Из них работы для Главинвестстроя РТ — на 15,1 млрд рублей. В топе заказчиков числятся также Главстрой РТ, Фонд ЖКХ РТ, Управление капстроя и реконструкции Казани, «Татлизинг».
В прошлом году выручка подрядной организации составила 3,8 млрд рублей, увеличившись почти на 100% по сравнению с 2020 годом, а рост чистой прибыли — 151%, или 33,7 млн рублей. С 2012 года компанией руководит Александр Таунов, он же до 2018 года являлся ее единственным владельцем, затем в число учредителей вошла Ирина Резванова, которой принадлежит доля в 14,85%.
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