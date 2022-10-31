На создание КПП и комнат охраны в школах Казани направят 95 миллионов рублей

93 образовательных учреждения обеспечат охранными объектами

Главинвестстрой и Главстрой Татарстана объявили тендер на 173,8 млн рублей. Объектом закупки стало проведение «строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования» на территории казанских учебных заведений. Как говорится в техническом задании, цель работ — «обновление материальной базы образовательных организаций, повышение качества организации образовательного процесса». В школах, детсадах и центрах детского творчества обустроят комнаты охраны, контрольно-пропускные пункты, установят ограждения (лицей №110), а в школе №170 отремонтируют кровлю.

В ходе торгов сумма контракта снизилась на 0,5%, их победителем стало казанское ООО «РСС Инжиниринг», которое предложило за весь предстоящий объем работ почти на 870 тысяч рублей меньше.

В перечне 93 образовательных учреждения, причем не только 68 школ и лицеев, но и школы искусств, детские центры творчества и внешкольной работы с одаренными детьми, музыкальные школы Казани, где усилят охранные объекты. Наименьшую сумму на установку комнаты охраны получит лицей №26 им Мусы Джалиля — 114 тыс. рублей, а самым дорогостоящим видом работ станет создание КПП в лицее №83 на ул. Бр. Касимовых за 9,7 млн рублей.

В перечне на установку КПП 93 образовательных учреждения. Фото: realnoevremya.ru

На капремонт муниципальных школ — 80 млн рублей

Помимо этого, в госконтракт входит проведение капитального ремонта трех школ в муниципальных районах. Здесь заказчиком работ, помимо Главстройинвеста, выступает и Главстрой республики. Так, 36,1 млн рублей направят на ремонт здания школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья и на благоустройство ее территории в селе Красная Кадка Нижнекамского района (правда, в начале октября школу уже открыли после капремонта). В трехэтажном здании предусмотрены частичный демонтаж существующих перегородок с возведением новых из ячеистого кирпича и ГКЛ, усиление дверных проемов и несущих стен, замена деревянных окон на пластиковые, замена полов, входных дверей, ремонт и усиление лестниц, санузлов, фасада, кровли, установка нового забора и другое.

Вторым объектом капремонта станет татаро-турецкий лицей-интернат №1 в Альметьевске. За 38,2 млн руб. подрядчику предстоит заменить кровлю, укрепить стены и утеплить все задние теплоизоляционными плитами, провести отделку штукатуркой, выполнить отделочные работы в помещениях внутри лицея, заменить полы, устаревшую сантехническую и вентиляционную системы, благоустроить и озеленить территорию.

Еще одно учебное заведение — Енабердинская средняя общеобразовательная школа в Менделеевском районе, которую ждет капитальный ремонт системы отопления. На эти цели из республиканского бюджета направят 4,7 млн рублей. В школе демонтируют отслужившие свой срок радиаторы, им на смену установят современные, заменят трубопроводы, проведут их изоляцию.

Вторым объектом капремонта станет татаро-турецкий лицей-интернат №1 в Альметьевске. Фото: yandex.ru/maps

174 госконтракта на 20 млрд рублей

Победителем тендера стало казанское ООО «РСС Инжиниринг». На рынке ремонтно-строительных услуг фирма с 2011 года. Основным видом деятельности является производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, плюс еще 57 дополнительных видов, в том числе строительство жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей.

На счету компании 174 госконтракта на общую сумму 20,1 млрд рублей. Из них работы для Главинвестстроя РТ — на 15,1 млрд рублей. В топе заказчиков числятся также Главстрой РТ, Фонд ЖКХ РТ, Управление капстроя и реконструкции Казани, «Татлизинг».

В прошлом году выручка подрядной организации составила 3,8 млрд рублей, увеличившись почти на 100% по сравнению с 2020 годом, а рост чистой прибыли — 151%, или 33,7 млн рублей. С 2012 года компанией руководит Александр Таунов, он же до 2018 года являлся ее единственным владельцем, затем в число учредителей вошла Ирина Резванова, которой принадлежит доля в 14,85%.

Ангелина Панченко