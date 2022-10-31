В Татарстане снизилось количество зарегистрированных преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане количество преступлений, зарегистрированных с января по сентябрь текущего года на 10 тысяч жителей составило 102,1. Это на 0,9% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводят специалисты «РИА Рейтинг».

Стоит отметить, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в республике с января по сентябрь 2022 года сократилось на 7,7% и составило 28,8 на 10 тысяч жителей. Таким образом регион оказался на 41-ом месте данного рейтинга (из 85 субъектов страны).

Всего в России было зарегистрировано 1,498 млн преступлений, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 5,5%. Меньше всего зарегистрированных преступлений зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане, больше всего — в Бурятии, на Алтае и в Амурской области.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по данным «Реального времени» с января по август 2022 года из общего количества преступников в Татарстане было выявлено 12 952. Таким образом по этому показателю регион оказывался на 11-ом месте среди других субъектов страны.



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Максим Кокунин