Бюджет Зеленодольского района Татарстана в 2023 году прогнозируется бездефицитным

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Бюджет Зеленодольского района Татарстана в 2023 году прогнозируется бездефицитным, выяснило «Реальное время». Доходы и расходы ожидаются в размере 4,036 миллиарда рублей.

Бездефицитными ожидаются бюджеты Зеленодольского района Татарстана и в следующие 2 года. В 2024-м доходы и расходы прогнозируются в размере 4,036 млрд рублей, а в 2025-м — 4,078 миллиарда.

Напомним, 20 октября сразу после оглашения послания президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось первое чтение законопроекта о бюджете республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Впервые с момента его подготовки главный финансовый документ обсуждался при непосредственном участии Рустама Минниханова. Проводил первые слушания спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.



Консолидированный бюджет Татарстана на 2023 год прогнозируется таким: доходы — 394,4 млрд рублей, расходы — 421,5 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина