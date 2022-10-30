За девять месяцев в Татарстане выявили 4 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь-сентябрь 2022 года зарегистрировали 4 079 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные приводит Генеральная прокуратура России.

По количеству выявленных наркопреступлений Татарстан занимает 8-е место среди регионов России. Лидирует Москва. Там за три квартала зарегистрировали 7 733 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

На второй строчке по итогам девяти месяцев находится Краснодарский край, на третьей — Челябинская область. В топ-10 также входят Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская и Самарская области, Свердловская область и Башкирия.

скриншот портала правовой статистики Генеральной прокуратуры России

Последнее место в рейтинге Генпрокуратуры по количеству выявленных наркопреступлений занимает Ненецкий автономный округ. За январь-сентябрь там зарегистрировали 20 таких преступлений.

В Татарстане за январь-сентябрь 2022 года зарегистрировали 39 687 преступлений. По их количеству республика занимает седьмое место в рейтинге Генеральной прокуратуры России.

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Татьяна Демина