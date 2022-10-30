Три гражданина России погибли в ночной давке в Сеуле

Фото: скриншот видео

За ночь выросло количество россиян, которые погибли в давке в Сеуле на празднике по случаю Хеллоуина. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Южной Корее.

В общей сложности в результате трагедии погиб 151 человек, еще 82 — пострадали. Среди жертв трагедии как минимум 20 иностранцев: граждане Узбекистана, Китая Норвегии, Ирана, а также три россиянки. Президент Южной Кореи объявил национальный траур и посетит место ЧП.

Кроме того, пока не озвучивались причины давки. Известно только, что она образовалась в тесном переулке, шириной в четыре метра, на дороге с уклоном и неровностями. Очевидцы сообщали, что там было много мусора и разлито «что-то скользкое».

Местные телеканалы со ссылкой на собственные источники сообщали, что сама давка началась в районе 10 часов вечера, но первые сообщения о пострадавших начали поступать в экстренные службы только к 5 утра. Вместе с этим, уже после начала давки, люди, как говорят местные телеканалы, еще продолжали скапливаться в этом узком переулке.

Также на кадрах, разлетевшихся по сети, видно, что многие неравнодушие люди сами помогали спасателям относить пострадавших в безопасное место, где им прямо на асфальте делали сердечно-легочную реанимацию.

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Артем Гафаров