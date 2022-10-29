В Татарстане 92% теплоснабжающих организаций готовы к отопительному сезону

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

На сегодняшний день акты готовности к отопительному периоду получили 143 теплоснабжающие и теплосетевые организации из 157, что составляет 92% от плана. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов на совещании в Доме правительства республики.

— Так, 143 организации в 36 муниципальных районах эту работу полностью завершили. Паспорта готовности муниципального образования получили 27 районов республики, — сказал он.

Фролов напомнил, что срок получения паспортов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — до 1 ноября; для муниципальных образований — до 15 ноября.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

В начале октября министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что во всех 45 муниципальных образованиях региона активно идет пуск тепла.

В республике запустили 3 082 котельные, что составляет 98,9%. Уже отапливаются 17 489 многоквартирных домов, или 99% жилищного фонда; 1 815 объектов культуры, или 94,4 %; 330 объектов спорта и молодежи, или 93,2%; 169 объектов социальной защиты, или 99,4%.

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Максим Кокунин