Капремонт поликлиники в Алексеевском районе Татарстана завершится в ноябре

Капитальный ремонт клинико-диагностической поликлиники ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» завершится в ноябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

В настоящее время ожидается завоз новой мебели, идет установка сантехники. Уточняется, что в кабинетах и холлах обновлены потолки, полы, заменены окна и двери, выкрашены стены, обновлены все инженерные сети и коммуникации.

Работы ведутся по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на этой неделе сообщалось, что работы по строительству детской поликлиники в казанских Дербышках выполнены на 85%. Планируется, что новое учреждение примет первых пациентов уже в следующем году.

Строительство поликлиники началось в апреле текущего года. Сейчас рабочие проводят отделку помещений. По проекту на первом этаже разместятся зона выдачи молочной кухни, приемное отделение, инфекционный блок, лаборатория, травмпункт и кабинет рентгена. Этажом выше будут находиться кабинеты педиатров, а врачи узкого профиля будут принимать со второго по четвертый этаж. Кроме того, на третьем этаже будет размещен дневной стационар с семью койко-местами.

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Максим Кокунин