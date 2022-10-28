В Госдуме планируют обязать артистов театров выступать в агитбригадах

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в скором времени будет подготовлен законопроект, предполагающий, что артистам государственных театров, получающих средства из бюджета, следует отправиться в агитационную бригаду. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и езжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов, — сказал он.

Гусев также отметил, что деятели культуры, получающие средства из бюджета, в случае высказывания «против политики государства» должны перестать получать «государственные деньги».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на прошлой неделе популярный певец из Уфы Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, приехал в пункт временного пребывания военнослужащих в Казани. Артист встретился с резервистами в солдатской палатке, где устроили богатое застолье с песнями.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин