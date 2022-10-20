Элвин Грей встретился с мобилизованными военнослужащими в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

Популярный певец из Уфы Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, приехал в пункт временного пребывания военнослужащих в Казани. Артист встретился с резервистами в солдатской палатке, где утроили богатое застолье с песнями. Об этом сообщается в одном из телеграмм-каналов для татарстанских резервистов. В подтверждение выложено видео встречи, где можно увидеть веселое лицо Радика Юльякшина, обнимающегося с мобилизованным Иваном Воробьевым.

— Сегодня было неожиданно увидеть нашего земляка Радика, более известного как Элвин Грей, с поддержкой мобилизованных, находящихся в учебном центре Казани! Пофоткались, попели песни, — написал он на своей странице в соцсетях.

Отметим, что пока никто из татарстанских певцов не выступал перед мобилизованными ребятами Татарстана.

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Луиза Игнатьева