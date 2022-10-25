В казанской УК ЖКХ Московского района сменился совладелец

Совладелец поменялся, фамилия осталась

Как выяснило «Реальное время», у одной из крупнейших управляющих компаний Казани, в управлении которой 560 домов, сменился совладелец. В ООО «УК ЖКХ Московского района» контрольный пакет акций 51% перешел к Талие Нигамедзяновой.



Ей принадлежит и другая крупная УК — казанское ООО «Управляющая компания ЖКХ Приволжского района».

скриншот сайта ООО «УК ЖКХ Московского района»

У обеих УК в прошлом был один совладелец, с кем, возможно, связана Талия Нигамедзянова. Речь идет о Рафисе Нигамедзянове.

В Управляющей компании ЖКХ Приволжского района ему на июль 2016 года принадлежал 51% в уставном капитале. Спустя два года — летом 2018-го — он стал единственным владельцем компании.

Скриншот ООО «Управляющая компания ЖКХ Приволжского района»

Также в 2016 году Рафис Нигамедзянов завладел 51% уставного капитала УК ЖКХ Московского района. Именно эта доля сейчас принадлежит Талие Нигамедзяновой.

Рафис Нигамедзянов известен также как совладелец местного ООО «Управляющая компания «Уютный дом». Ему принадлежит 51% в уставном капитале, который оценивается в 15,2 тысячи рублей. Остальная доля у Лейсан Галяутдиновой.

Вторым совладельцем УК ЖКХ Московского района является Дмитрий Глухов. Ему принадлежит в уставном капитале 49%, или 7 350 рублей.

Выручка компании за прошлый год составила 127,5 миллиона

Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского района основа в Казани в 2006 году. Уставной капитал, по данным на 2011-й, оценивается в 15 тысяч рублей.

В прошлом году выручка УК ЖКХ Московского района составила 127,5 миллиона рублей. Чистая прибыль при этом почти в 22 раза меньше — 5,85 миллиона. Чистые активы компании составляют 66,56 миллиона рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Руководит УК ЖКХ Московского района на сегодняшний день Олег Калимов. Он также указан руководителем ООО «Домэксперт», которое занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Также он является совладельцем и директором ООО «Олмакс», основным видом деятельности которого указано производство кровельных работ.

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Татьяна Демина