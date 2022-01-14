В Казани проведут международную олимпиаду по татарскому языку за 11 млн рублей
В Казани планируют провести международную олимпиаду по татарскому языку за 11 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Минобрнауки Татарстана. В рамках мероприятия подрядчику понадобится провести для школьников 8—11 классов, студентов Татарстана и других регионов России и учеников воскресных школ РФ заочный и отборочный этапы, организовать работу разработчиков заданий, членов жюри и сопровождающих групп участников, разослать приглашения, сформировать списки участников и разработать программу олимпиады.
Кроме того, потребуется встретить, обеспечить проживание в Казани и питание участникам из других городов, а также заняться техническим сопровождением олимпиады и комплектованием раздаточных материалов.
Недавно на сайте госзакупок появился тендер на строительство школы в Высокогорском районе Татарстана за 145,5 млн рублей.
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