Амбассадоры РФС сменили форму футболистов на спецодежду «Казаньоргсинтеза»

Фото: пресс-служба СИБУРа

Казань, 22 октября 2022 года. Звезды российского футбола посетили «Казаньоргсинтез». На казанском предприятии СИБУРа побывали экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Руслан Пименов, экс-игрок женской сборной Елена Терехова, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров. Визит состоялся в рамках Фестиваля футбола в Татарстане, проходящего при поддержке Российского футбольного союза и компании СИБУР.



Спортсмены не только осмотрели заводы в рамках экскурсии, но и попробовали себя в роли рабочих. Пройдя инструктаж по технике безопасности и переодевшись в спецодежду, футболисты отправились на линию FFS-пленки завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления «Казаньоргсинтеза». Здесь изготавливается трехслойная рукавная пленка для промышленной упаковки: мешков, пакетов. Первая такая линия на Казаньоргсинтезе была запущена в 2018 году.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Так как сам процесс изготовления пленки автоматизирован, приобщиться к заводскому труду звезды спорта смогли уже на этапе выхода готовой продукции. Они скрепляли рулоны рукавной пленки с поддонами и упаковывали их для дальнейшей отправки потребителям. Все работы гости предприятия делали под руководством опытных инструкторов из числа сотрудников цеха.

Фото: пресс-служба СИБУРа

В ходе знакомства с предприятием амбассадоры Российского футбольного союза об основах производственного процесса, об экологичности и планах развития «Казаньоргсинтеза». Финальной точкой экскурсии стала встреча именитых футболистов с сотрудниками казанского предприятия СИБУРа — любителями футбола. Каждый из них мог пообщаться, взять автограф и сделать фотографию со спортсменами.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин:

«Мы вовлечены в этот проект на протяжении последнего года, если не больше по времени. Можно только порадоваться, что такая крупная корпорация, как «Сибур» поддерживает футбол. Надеюсь, что география этого взаимодействия будет расширятся по России. Что касается «Казаньоргсинтеза», интересно было посмотреть на современный завод. Неожиданно видеть на промышленном производстве смартфоны, компьютерное управление. В нашем представлении все-таки завод выглядит по-другому — станки, рабочие что-то делают руками. А здесь работники — это скорее операторы систем. Приятно было получить теплый прием со стороны сотрудников завода — любителей футбола».

Фото: пресс-служба СИБУРа

Чемпион мира 2021 года по пляжному футболу Борис Никоноров:

«Я по молодости провел два года в нефтехимической промышленности. Поэтому сегодняшняя экскурсия на «Казаньоргсинтез» была не в новинку, а некоторое возвращение в молодость, флэшбек, или как говорили в одном советском фильме — «Руки-то помнят». И это реально так, поскольку, когда мне предложили сейчас что-то сделать, я невольно начал искать глазами перчатки, поскольку — что-что, а техника безопасности — это дело святое».

Фото: пресс-служба СИБУРа

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