Скончалась экс-директор казанского Центра имени Пушкина Наталья Комар

21 октября скончалась бывший директор казанского Культурного центра имени Пушкина, доцент кафедры филологии Казанской духовной семинарии и кандидат филологических наук Наталья Комар. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии «Православие в Татарстане».



— Наталья Геннадьевна была светлым, добрым и очень верующим человеком. Она принимала самое активное участие в жизнедеятельности Казанской епархии, — сказано в сообщении.

На странице храма Рождества Христова в социальной сети «ВКонтакте» указано, что Наталья Комар скончалась после тяжелой болезни, с которой она боролась больше года.

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Маргарита Головатенко