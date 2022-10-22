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Скончалась экс-директор казанского Центра имени Пушкина Наталья Комар

10:17, 22.10.2022
Скончалась экс-директор казанского Центра имени Пушкина Наталья Комар
Фото: tatmitropolia.ru

21 октября скончалась бывший директор казанского Культурного центра имени Пушкина, доцент кафедры филологии Казанской духовной семинарии и кандидат филологических наук Наталья Комар. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии «Православие в Татарстане».

— Наталья Геннадьевна была светлым, добрым и очень верующим человеком. Она принимала самое активное участие в жизнедеятельности Казанской епархии, — сказано в сообщении.

На странице храма Рождества Христова в социальной сети «ВКонтакте» указано, что Наталья Комар скончалась после тяжелой болезни, с которой она боролась больше года.

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Маргарита Головатенко
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