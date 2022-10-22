Сегодня в Татарстане ожидается до +6 градусов

В субботу, 22 октября, в Татарстане установится облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов. В Казани ожидается от +3 до +6°С, в Набережных Челнах — от +1 до +4°С.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Синоптики также прогнозируют в Татарстане умеренный северо-западный ветер.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике пройдут дожди. Дневные температуры не превысят +2... +7°С.



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Татьяна Демина